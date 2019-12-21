Дортмундская «Боруссия» проиграла «Хоффенхайму», пропустив дважды в концовке матча
В 17-м туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал дортмундскую «Боруссию». Матч прошёл на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершился со счётом 2:1.
Первый гол во встрече был забит уже на 17-й минуте. Его автором стал полузащитник «шмелей» Марио Гётце. На 79-й минуте равенство в счёте восстановил нападающий хозяев Саркис Адамян. Спустя 8 минут «Хоффенхайм» вышел вперёд благодаря точному удару форварда Андрея Крамарича.
«Хоффенхайм», набрав 27 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и теперь отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 3 очка. «Боруссия» (30) осталась на четвёртой строчке и упустила возможность обойти «Баварию».
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/20.
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