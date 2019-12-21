Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Хоффенхайму», пропустив дважды в концовке матча

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Хоффенхайму», пропустив дважды в концовке матча
Футбол / Германия 0

В 17-м туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал дортмундскую «Боруссию». Матч прошёл на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершился со счётом 2:1.

Первый гол во встрече был забит уже на 17-й минуте. Его автором стал полузащитник «шмелей» Марио Гётце. На 79-й минуте равенство в счёте восстановил нападающий хозяев Саркис Адамян. Спустя 8 минут «Хоффенхайм» вышел вперёд благодаря точному удару форварда Андрея Крамарича.

«Хоффенхайм», набрав 27 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и теперь отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 3 очка. «Боруссия» (30) осталась на четвёртой строчке и упустила возможность обойти «Баварию».

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/20.

Германия - Бундеслига. 17-й тур
20 декабря 2019, пятница. 22:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гётце – 17'   1:1 Адамян – 79'   2:1 Крамарич – 87'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019