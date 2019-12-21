«Рома» разгромила «Фиорентину» в выездном матче Серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Фиорентину» со счётом 4:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато. Ассистировали ему Альберто Тегони и Стефано Дель Джоване.
Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдин Джеко. Уже через две минуты Александр Коларов удвоил преимущество гостей, однако спустя ещё 13 минут хозяева один мяч отыграли — отличился Милан Бадель. Лоренцо Пелегрини отметился забитым голом на 73-й минуте матча, а точку в игре поставил Николо Дзаньоло.
«Рома», набрав 35 очков, закрепилась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (17) — на 14-м месте в таблице.
В 18-м туре «Рома» на домашнем стадионе сыграет с «Торино». Матч состоится 5 января. «Фиорентине» предстоит выездная игра со «Болоньей» (6 января).
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