«Рома» разгромила «Фиорентину» в выездном матче Серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Фиорентину» со счётом 4:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато. Ассистировали ему Альберто Тегони и Стефано Дель Джоване.



Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдин Джеко. Уже через две минуты Александр Коларов удвоил преимущество гостей, однако спустя ещё 13 минут хозяева один мяч отыграли — отличился Милан Бадель. Лоренцо Пелегрини отметился забитым голом на 73-й минуте матча, а точку в игре поставил Николо Дзаньоло.



«Рома», набрав 35 очков, закрепилась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (17) — на 14-м месте в таблице.



В 18-м туре «Рома» на домашнем стадионе сыграет с «Торино». Матч состоится 5 января. «Фиорентине» предстоит выездная игра со «Болоньей» (6 января).