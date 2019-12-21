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«Рома» разгромила «Фиорентину» в выездном матче Серии А

«Рома» разгромила «Фиорентину» в выездном матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Фиорентину» со счётом 4:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато. Ассистировали ему Альберто Тегони и Стефано Дель Джоване.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдин Джеко. Уже через две минуты Александр Коларов удвоил преимущество гостей, однако спустя ещё 13 минут хозяева один мяч отыграли — отличился Милан Бадель. Лоренцо Пелегрини отметился забитым голом на 73-й минуте матча, а точку в игре поставил Николо Дзаньоло.

«Рома», набрав 35 очков, закрепилась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (17) — на 14-м месте в таблице.

В 18-м туре «Рома» на домашнем стадионе сыграет с «Торино». Матч состоится 5 января. «Фиорентине» предстоит выездная игра со «Болоньей» (6 января).

Италия - Серия А. 17-й тур
20 декабря 2019, пятница. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 4
Рома
Рим
0:1 Джеко – 19'   0:2 Коларов – 21'   1:2 Бадель – 34'   1:3 Пеллегрини – 73'   1:4 Дзаньоло – 88'
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