Райола: выбор топ-футболиста определяет футбол, а обычные игроки ориентируются на семью

Известный футбола агент Мино Райола рассказал, в чём, по его мнению, заключается разница между обычным игроком и топ-футболистом.
«Разница очень проста. У топ-игрока футбол находится в самом центре его жизни. Как бы не неприятно было это говорить, как бы это не не понравилось другим, но для топ-игрока семья, дети, машина, хобби и дом находятся на втором месте. Каждое его решение, каждый выбор определяется исключительно футболом и его карьерой. Они не думают, где лучшая школа для их ребёнка, и где хочется жить их жёнам.
Что касается обычных игроков, то в центре их жизни они сами, а вокруг все эти вопросы: где хочет жить жена, где лучше учиться детям и… футбол. «О, я играю за «Вест Хэм»? Ну окей. Вот и вся разница», — цитирует Райолу The Telegraph.
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