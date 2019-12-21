Netflix анонсировал сериал про фанатов «Наполи»
Развлекательная компания и поставщик фильмов Netflix в своём официальном «твиттере» анонсировала выход сериала, посвящённого активным болельщикам «Наполи».
Сериал про фанатов итальянского клуба будет носить название «Ультрас», премьера состоится в 2020 году. Режиссёром картины стал Франческо Леттьери.
«Наполи» был основан в 1926 году. За свою историю клуб дважды становился чемпионом Италии и ещё 18 раз входил в тройку призёров первенства. Также неаполитанцы пять раз завоёвывали Кубок и два раза — Суперкубок страны. По одному разу они выигрывали Серию B и Серию C, второй и третий по силе дивизионы Италии соответственно.
После 16 туров нынешнего розыгрыша Серии А «Наполи», набрав 21 очко, занимает девятое место в турнирной таблице.
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