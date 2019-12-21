«Добро пожаловать назад в семью». Озил поприветствовал Артету в «Арсенале»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил поприветствовал нового главного тренера клуба Микеля Артету.
«Добро пожаловать назад в семью», — написал Озил в своём «твиттере».
Сегодня «Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера клуба. Контрактное соглашение со специалистом рассчитано на 3.5 года. Будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» в период с 2011 по 2016 год.
В нынешнем сезоне Озил отдал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Арсенал», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Расписание матчей АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Гвардиола воспитал топ-тренера. Артета решился возглавить идущий ко дну «Арсенал»
Пеп уже скучает по своему помощнику.
- 21 декабря 2019
-
02:17
-
01:51
-
01:33
-
00:58
-
00:56
-
00:44
-
00:24
-
00:14
-
00:00
- 20 декабря 2019
-
23:48
-
23:43
-
23:17
-
23:09
-
23:01
-
22:49
-
22:39
-
22:18
-
22:01
-
21:54
-
21:36
-
21:18
-
21:11
-
20:51
-
20:35
-
20:11
-
19:58
-
19:44
-
19:26
-
19:12
-
19:11
-
18:55
-
18:50
-
18:37
-
18:22
-
18:18
Партнерский контент