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«Добро пожаловать назад в семью». Озил поприветствовал Артету в «Арсенале»

«Добро пожаловать назад в семью». Озил поприветствовал Артету в «Арсенале»
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил поприветствовал нового главного тренера клуба Микеля Артету.

«Добро пожаловать назад в семью», — написал Озил в своём «твиттере».

Сегодня «Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера клуба. Контрактное соглашение со специалистом рассчитано на 3.5 года. Будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» в период с 2011 по 2016 год.

В нынешнем сезоне Озил отдал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Арсенал», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Расписание матчей АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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