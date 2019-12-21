Клопп: Гвардиола намного лучше меня, как человек

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил себя с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
«То, что он делает со своей командой, невероятно. Мне очень нравится смотреть на то, как они играют. Пеп и я, мы разные, поэтому наши команды отражают наш характер. Он намного лучше, меня, как человек. Он джентльмен, а я такой, как выгляжу на боковой линии. Возможно, немного более активный, может быть. Мы уважаем друг друга, но на поле мы хотим победить, это нормально. В конце сезонов в большинстве случаев он побеждал. В Германии так было всегда и в Англии довольно часто. Но я легко могу с этим смириться, потому что у меня нет проблем с тем, чтобы быть вторым даже когда я хочу быть первым», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
После 17 туров АПЛ «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 49 очков. «Манчестер Сити» располагается на третьем месте, записав в свой актив 35 очков.
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