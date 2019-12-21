Эмери: поражение от «Шеффилда» стало переломным моментом. Всё сломалось

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унай Эмери поделился мнением о первом сезоне в клубе и о возможных причинах начала кризиса «канониров» под его руководством.

«Я думаю, что наш первый сезон был неплохим. Мне бы хотелось выиграть Лигу Европы, но мы дошли до финала, и мы боролись за выход в Лигу чемпионов до последнего дня. Это был мой первый сезон здесь, и это было хорошее начало, были даже разговоры о продлении контракта.

Этот сезон в теории тоже выглядел оптимистично. Мы укрепились и хотели добиться результатов. Но внезапно мы начали чередовать плохие результаты, и разочарование росло. Поражение от «Шеффилда» (0:1) стало поворотным моментом. Всё сломалось. Люди говорили мне, что видели, как я страдаю. И это было правдой. Все могли видеть, как я страдаю. И это нормально! Когда команда не побеждает, тренер страдает. А когда вы проигрываете несколько матчей подряд, вы страдаете больше. В такие моменты больше всех страдает тренер», — приводит слова Эмери BBC.

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, отработавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».