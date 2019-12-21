СМИ: Джака сообщил партнёрам по «Арсеналу» о намерении перейти в «Герту»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, по всей видимости, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает Bild, швейцарец близок к трансферу в «Герту», о чём уже сообщил партнёрам по команде.
Напомним, Джака перешёл в «Арсенал» именно из чемпионата Германии, где с 2012 по 2016 год выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.
Текущий сезон 27-летний полузащитник начинал в качестве капитана клуба, однако из-за конфликта с болельщиками был лишён не только почётного звания, но и места в основном составе команды.
Напомним, в конфликт с болельщиками «Арсенала» Джака вступил во время матча 10-го тура с «Кристал Пэлас». После замены Джаку освистали фанаты, в ответ капитан команды приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на большую обструкцию. После этого Джака снял майку и ушёл в подтрибунное помещение.
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