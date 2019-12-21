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Вернер, набравший «7+5» в четырёх матчах, признан игроком месяца в Бундеслиге

Вернер, набравший «7+5» в четырёх матчах, признан игроком месяца в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер признан лучшим игроком ноября в чемпионате Германии. Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.

В минувшем месяце 23-летний футболист провёл четыре матча в Бундеслиге, в которых записал на свой счёт семь забитых мячей и пять результативных передач. Все встречи завершились победой «Лейпцига». Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата: «Майнц» (8:0), «Герта» (4:2), «Кельн» (4:1), «Падерборн» (3:2).

В ходе декабря Вернер стал первым игроком со времён Герда Мюллера, который забил 18 голов в 16 турах Бундеслиги.

В этом сезоне в 24 матчах во всех турнирах форвард забил 23 мяча и отдал 9 голевых передач.

В карьере Вернера — 303 матча, на его счету 156 голов и 59 голевых передач.

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