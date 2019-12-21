Хамес восстановился от травмы и может сыграть с «Атлетиком»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес вернулся в общую группу игроков команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Таким образом, колумбийский полузащитник может попасть в заявку «Реала» на матч с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится завтра, 22 декабря.



В последний раз Хамес выходил на поле в составе «Реала» 22 октября. В ноябре футболист повредил связки колена, находясь в расположении сборной Колумбии. Первоначально сроки восстановления игрока оценивались в три недели, однако он пропустил более месяца и не смог помочь своей команде в матче с «Барселоной» (0:0).



В нынешнем сезоне колумбиец провёл 7 матчей в Примере, на его счету 1 мяч и 1 результативная передача. В Лиге чемпионов принял участие в двух встречах.