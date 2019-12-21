Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хамес восстановился от травмы и может сыграть с «Атлетиком»

Хамес восстановился от травмы и может сыграть с «Атлетиком»
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес вернулся в общую группу игроков команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Таким образом, колумбийский полузащитник может попасть в заявку «Реала» на матч с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится завтра, 22 декабря.

В последний раз Хамес выходил на поле в составе «Реала» 22 октября. В ноябре футболист повредил связки колена, находясь в расположении сборной Колумбии. Первоначально сроки восстановления игрока оценивались в три недели, однако он пропустил более месяца и не смог помочь своей команде в матче с «Барселоной» (0:0).

В нынешнем сезоне колумбиец провёл 7 матчей в Примере, на его счету 1 мяч и 1 результативная передача. В Лиге чемпионов принял участие в двух встречах.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019