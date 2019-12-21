Хамес восстановился от травмы и может сыграть с «Атлетиком»
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес вернулся в общую группу игроков команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Таким образом, колумбийский полузащитник может попасть в заявку «Реала» на матч с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится завтра, 22 декабря.
В последний раз Хамес выходил на поле в составе «Реала» 22 октября. В ноябре футболист повредил связки колена, находясь в расположении сборной Колумбии. Первоначально сроки восстановления игрока оценивались в три недели, однако он пропустил более месяца и не смог помочь своей команде в матче с «Барселоной» (0:0).
В нынешнем сезоне колумбиец провёл 7 матчей в Примере, на его счету 1 мяч и 1 результативная передача. В Лиге чемпионов принял участие в двух встречах.
- 21 декабря 2019
-
11:46
-
11:34
-
11:21
-
11:07
-
11:00
-
10:52
-
10:40
-
10:27
-
10:17
-
10:01
-
09:54
-
09:31
-
09:26
-
08:45
-
08:29
-
04:12
-
02:41
-
02:17
-
01:51
-
01:33
-
00:58
-
00:56
-
00:44
-
00:24
-
00:14
-
00:00
- 20 декабря 2019
-
23:48
-
23:43
-
23:17
-
23:09
-
23:01
-
22:49
-
22:39
-
22:18
-
22:01
Партнерский контент