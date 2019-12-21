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Почеттино эффектным дальним ударом забил мяч в лунку в футгольфе. Видео

Почеттино эффектным дальним ударом забил мяч в лунку в футгольфе. Видео
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сыграл в футгольф в Катаре. 47-летний аргентинец провёл эффектный удар, забив мяч в лунку с большого расстояния.

Почеттино отправился в Катар, чтобы посетить матчи клубного чемпионата мира. Ранее он встретился в Аргентине со своим приятелем Диего Марадоной.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Маурисио был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. Специалист возглавлял команду «шпор» с 2014 года. Ранее он работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

После ухода Почеттино наставником «Тоттенхэма» стал Жозе Моуриньо. Сейчас лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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