Моуринью: хочу, чтобы Эриксен и Вертонген продлили контракты с клубом
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил надежду, что защитник Ян Вертонген и полузащитник Кристиан Эриксен поставят свои подписи под новыми соглашениями с клубом.
«Я бы хотел, чтобы контракт продлил Вертонген. То же самое могу сказать об Эриксене. Думаю, что когда продления контракта хочет клуб, сам игрок, его семья и агент, проблем не возникает. Если же этого не хочет хотя бы одна из сторон, возникают серьёзные проблемы», — цитирует Моуриньо A Bola.
Кристиан Эриксен был близок к уходу из «Тоттенхэма» минувшим летом. Среди претендентов на датчанина выделяли «Реал» и «Ювентус». Ранее президент лондонцев Даниэль Леви заявил, что не боится продать датчанина одному из конкурентов по АПЛ.
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