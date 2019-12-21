«Когда нашёл работу». Слуцкий опубликовал видео с зажигательным танцем

Российский специалист Леонид Слуцкий рассказал о настроении после назначения на пост главного тренера казанского «Рубина».

На своей странице в «Инстаграме» Слуцкий опубликовал видео с зажигательным танцем.

«Когда нашёл работу», — написал 48-летний тренер.

Видео можно посмотреть на странице Леонида Слуцкого в «Инстаграме».

В конце ноября 2019 года Слуцкий подал в отставку с поста наставника нидерландского «Витесса». Ранее специалист возглавлял «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Уралан» и «Динамо» из станицы Полтавская.

«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах казанская команда набрала 19 очков (4 победы, 7 ничьих, 8 поражений).