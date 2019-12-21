Матич: единственная проблема Азара — он хороший парень

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением об игре нападающего Эдена Азара за мадридский «Реал». Ранее Матич и Азар вместе выступали за «Челси».
«Единственная проблема Азара — он хороший парень. Он такой хороший, ему понадобится ещё немного времени, чтобы адаптироваться.
Если не забиваешь в «Реале или играешь плохо, получаешь большую порцию критики. Это большое давление. Но нужно также сказать, что он получил травму.
Уверен, в течение следующих пяти или шести месяцев и в следующем сезоне Эден снова будет одним из лучших футболистов в мире», — приводит слова Матича Omnisport.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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