Гвардиола: хочу работать в «Манчестер Сити» как можно дольше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с контрактом, рассчитанном до 30 июня 2021 года.

«В футболе полтора года — большой срок для главного тренера. Нам нужно будет всё оценить. Много раз говорил, что мне очень нравится в «Манчестер Сити», и, конечно, хотел бы работать здесь как можно дольше. Это моё желание, но ещё мне нужно убедиться, что так будет лучше для клуба и что руководство хочет продолжать сотрудничество.

Следующий сезон станет уже пятым в «Сити». Это много, поэтому лучше быть уверенным, что решение идеально подходит обеим сторонам. Спешить некуда. Мой контракт закончится не через три или четыре месяца. Все отделы клуба работают превосходно, так что, честно говоря, это не проблема», — цитирует 48-летнего специалиста Sky Sports.