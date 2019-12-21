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«Эвертон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся 21 декабря в 15:30

«Эвертон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся 21 декабря в 15:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 21 декабря, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Арсенал». Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Его ассистентами будут Эдриан Холмс и Марк Скоулз. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 22 очка. «Эвертон» (18) — на 16-м месте.

В 19-м туре Премьер-лиги «канониры» на выезде встретятся с «Борнмутом», а «ириски» дома примут «Бёрнли». Обе встречи состоятся 26 декабря.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.

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