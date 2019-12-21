Спаллетти — среди претендентов на место Монтеллы в «Фиорентине»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла может быть уволен в ближайшее время. Клуб из Флоренции занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, а очередной раз кресло под специалистом пошатнулось после домашнего проигрыша (1:4) в матче с «Ромой».
Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, одним из возможных сменщиков Монтеллы может стать известный специалист Лучано Спаллетти. Руководство «Фиорентины» рассматривает также варианты с приглашением Беппе Якини, Луиджи Ди Бьяджо и Давиде Баллардини.
Стоит отметить, что Спаллетти по-прежнему связан контрактом с «Интером», откуда был уволен по завершении сезона-2018/19. В случае приглашения Лучано на пост главного тренера «Фиорентина» будет вынуждена выплатить миланскому клубу компенсацию.
- 21 декабря 2019
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