Погба всё ещё хочет покинуть «МЮ», но «Реал» не планирует покупать его в январе
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба всё ещё хочет сменить клуб. Агент француза Мино Райола обсуждал возможный трансфер с руководством мадридского «Реала», но не добился успеха, сообщает Marca.
«Сливочные» не планируют покупать Погба в январе 2020 года, несмотря на интерес к игроку со стороны главного тренера команды Зинедина Зидана. Сейчас мадридцы собираются сделать ставку на своего хавбека Федерико Вальверде, который в нынешнем сезоне забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах чемпионата Испании.
Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб. Трансферная стоимость Поля оценивается в € 100 млн.
Райола: Погба хочет выигрывать трофеи с «Манчестер Юнайтед»
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