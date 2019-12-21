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«Барселона» желает избавиться от Семеду

«Барселона» желает избавиться от Семеду
Футбол / Испания 0

Каталонская «Барселона» готова выслушать предложения по крайнему защитнику Нелсону Семеду. Как сообщает Mundo Deportivo, спортивный директор клуба Эрик Абидаль активно ищет варианты продажи португальца.

Интересно, что летом «Барселона» отклонила предложение в размере € 40 млн неизвестного клуба по Семеду. Перед сезоном игрок считался неприкасаемым.

В текущем сезоне 26-летний футболист 25 раз выходил на поле в футболке каталонского клуба, на его счету две результативные передачи. Также в его активе шесть матчей за национальную сборную Португалии. В «Барселону» Нелсон Семеду перешёл летом 2017 года из «Бенфики».

Ранее стало известно, что дом Нелсона был ограблен неизвестными накануне «эль класико».

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