Руководство «Крыльев Советов» приняло решение не менять тренерский штаб

Глава совета директоров самарских «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о последнем заседании руководства клуба.

«Сегодня прошло заседание совета директоров «Крыльев Советов», на котором принято решение не менять тренерский штаб.

Мы проанализировали спортивные итоги первой части чемпионата. Они нас категорически не устраивают. Да, была красивая победа над ЦСКА, была хорошая серия из трёх побед подряд осенью. Но затем была серия поражений, которая поставила «Крылья Советов» на 15-е место в чемпионате. И этим результатом мы категорически не удовлетворены.

Совет директоров проанализировал сложную ситуацию, в которую попала команда. Задача занять в чемпионате более высокое место как была, так и остаётся. Мы обсудили планы усиления команды на весеннюю часть чемпионата. Перед командой поставлена жёсткая задача — успешно провести оставшиеся игры.

Хочу подчеркнуть, что мы создаём для команды все необходимые условия, но, в свою очередь, требуем от неё выполнения поставленных задач», — приводит слова Фетисова пресс-служба самарского клуба.