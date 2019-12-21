Божович: обещаем сделать всё, чтобы исправить ситуацию и оправдать доверие болельщиков

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал комментарий после окончания заседания совета директоров клуба.

«Хочу сказать, что сегодняшний совет директоров получился очень плодотворным. Мы обсудили массу важных вопросов, касающихся клуба и команды. Нам предстоит серьёзная работа. Первое — зимние сборы. Программа сборов уже составлена и расписана до мелочей. Первые два УТС пройдут в Турции — там у нас будут спарринг-партнёры разного уровня, это поможет хорошо влиться в сезон. График сборов утверждён совместно с руководством. Подготовка команды будет качественной. Весной нам предстоят матчи с прямыми конкурентами, в которых нам обязательно нужно побеждать. Времени на раскачку у команды не будет. Мы потеряли много очков, некоторые — из-за судейских решений. Именно этим была вызвана нервозность и эмоциональность наших тренеров, отсюда же дисквалификации игроков.

Конечно, команде нужно усиление. К весенней части чемпионата они будут — позиции уже определены. Новички присоединятся к нам на первом сборе, чтобы пройти весь цикл, влиться в коллектив и начать показывать результат уже в первых матчах. Также клуб намерен сохранить лидеров атаки — Александра Соболева и Антона Зиньковского. Несмотря на интерес к этим молодым талантливым игрокам со стороны других команд, они едут с нами на сборы и должны помочь команде весной. По травмированным игрокам. Самая сложная ситуация — с Максимом Канунниковым. Он перенёс операцию в Германии, теперь ему предстоит длительное восстановление. Желаем ему успешного возвращения на футбольное поле сразу после выздоровления! Также были проблемы у Комбарова, Антона и Якубы. Сейчас всё в порядке — эти футболисты начнут полноценную работу с командой с первого дня сборов.

Отдельно хотел бы обратиться к болельщикам. На протяжении всего времени работы в Самаре я чувствую, как вы любите «Крылья Советов», для вас это — целая жизнь. Мы обещаем сделать всё, чтобы исправить ситуацию и оправдать ваше доверие. Выправить положение у нас получится только вместе», — приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба.