Оби Микел: был ещё школьником, когда передо мной лежали предложения из «Челси» и «МЮ»

Нигерийский футболист бывший игрок «Челси» Джон Оби Микел рассказал о деталях перехода в лондонский клуб в 2006 году. На тот момент ему было 18 лет.
«Это было что-то нереальное. Учился в школе, когда передо мной лежало два предложения — из «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Два крупнейших в мире клуба боролись за меня…
Никогда не забуду вторую встречу с сэром Алексом Фергюсоном. Я уже подписал контракт с «МЮ», но в итоге сказал ему: «Извините, но я хочу играть за «Челси». Видел, каким злым и разочарованным он был. Конечно, он начал уговаривать меня, и какие-то вещи даже подействовали, но было поздно — мыслями я был уже на «Стэмфорд Бридж» рядом с Моуринью.
Фергюсон сказал: «Зачем тебе отказывать «Юнайтед»? Это самый большой клуб в мире, ты должен сказать только «да». В итоге я дважды ему отказал.
Знаете, каждый футболист должен уметь принимать сложные решения, и я не жалею об отказе сэру Алексу», — цитирует Микела The Sun.
В настоящее время Микел — игрок турецкого «Трабзонспора». После ухода из «Челси» в 2017 году он выступал за «Тяньцзинь Тэда» и «Мидлсбро».
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