Зидан: не думаю, что буду тренировать до 60 лет
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился планами на будущее.
«Каждый день я ощущаю себя счастливым. Почему? Потому что возглавляю лучший клуб мира. Как долго я буду его ещё тренировать и как долго буу тренировать вообще я не знаю. Всё зависит от моих внутренних ощущений.
Вероятно, я нетипичный тренер. Да, меня интересует повседневная работа, но до 60-70 лет я тренировать не буду.
Зидан-тренер и Зидан-футболист? Конечно же, это два разных человека, хотя, в футбол я тоже любил играть», — цитирует француза El Chiringuito TV.
Напомним, 47-летний специалист — единственный, кому удалось привести клуб к трёх победам в Лиге чемпионов подряд. Мадридский клуб побеждал в главном европейском турнире в 2016, 2017 и 2018 годах.
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