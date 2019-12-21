Зидан: не думаю, что буду тренировать до 60 лет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился планами на будущее.



«Каждый день я ощущаю себя счастливым. Почему? Потому что возглавляю лучший клуб мира. Как долго я буду его ещё тренировать и как долго буу тренировать вообще я не знаю. Всё зависит от моих внутренних ощущений.



Вероятно, я нетипичный тренер. Да, меня интересует повседневная работа, но до 60-70 лет я тренировать не буду.



Зидан-тренер и Зидан-футболист? Конечно же, это два разных человека, хотя, в футбол я тоже любил играть», — цитирует француза El Chiringuito TV.



Напомним, 47-летний специалист — единственный, кому удалось привести клуб к трёх победам в Лиге чемпионов подряд. Мадридский клуб побеждал в главном европейском турнире в 2016, 2017 и 2018 годах.

