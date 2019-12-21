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Зидан: не думаю, что буду тренировать до 60 лет

Зидан: не думаю, что буду тренировать до 60 лет
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился планами на будущее.

«Каждый день я ощущаю себя счастливым. Почему? Потому что возглавляю лучший клуб мира. Как долго я буду его ещё тренировать и как долго буу тренировать вообще я не знаю. Всё зависит от моих внутренних ощущений.

Вероятно, я нетипичный тренер. Да, меня интересует повседневная работа, но до 60-70 лет я тренировать не буду.

Зидан-тренер и Зидан-футболист? Конечно же, это два разных человека, хотя, в футбол я тоже любил играть», — цитирует француза El Chiringuito TV.

Напомним, 47-летний специалист — единственный, кому удалось привести клуб к трёх победам в Лиге чемпионов подряд. Мадридский клуб побеждал в главном европейском турнире в 2016, 2017 и 2018 годах.

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