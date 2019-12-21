Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» хочет купить защитника «Вест Хэма» Диопа на замену Алдервейрелду и Вертонгену

«Тоттенхэм» хочет купить защитника «Вест Хэма» Диопа на замену Алдервейрелду и Вертонгену
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» хочет купить защитника «Вест Хэм Юнайтед» Иссу Диопа. «Шпоры» рассматривают 22-летнего француза в качестве долгосрочной замены Тоби Алдервейрелду и Яну Вертонгену, сообщает Sky Sports.

Руководство «Вест Хэма» не планирует продавать Диопа, контракт которого рассчитан до 30 июня 2023 года, поэтому может запросить большую сумму за своего игрока. По информации издания, речь идёт о £ 50 млн (около € 58,7 млн).

«Молотобойцы» приобрели Иссу у «Тулузы» летом 2018 года за € 25 млн. В нынешнем сезоне защитник помог лондонской команде в 16 матчах во всех турнирах.

«Тоттенхэм», набрав 26 очков в 17 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Вест Хэм» (19) — 15-е.

«Тоттенхэм» готов переименовать свой стадион за € 400 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019