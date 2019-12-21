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Форвард «Спартака» Понсе может перейти в «Боку Хуниорс»

Форвард «Спартака» Понсе может перейти в «Боку Хуниорс»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе попал в сферу интересов аргентинской «Боки Хуниорс». Об этом сообщается в «твиттер-аккаунте InformacionCABJ.

По информации источника, 22-летний аргентинец является для аргентинского гранда альтернативой Хосе Паоло Герреро — «Бока Хуниорс» ведёт переговоры о трансфере 35-летнего нападающего «Интернасьонала», ставшего минувшим летом лучшим бомбардиром Кубка Америки.

В текущем сезоне Понсе провёл за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, на его счету семь мячей в ворота соперников. Напомним, в московский клуб Эсекьель перешёл минувшим летом из итальянской «Ромы». Сумма сделки оценивается в € 9 млн. До переезда в Европу футболист защищал цвета «Ньюэллс Олд Бойз».

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