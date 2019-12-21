Почеттино: готов вернуться в АПЛ, но в мире есть и другие лиги

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино не исключил возвращения в английскую Премьер-лигу.
«Конечно, я готов вернуться в Премьер-лигу. Я люблю этот турнир и английских болельщиков. Считаю, АПЛ — одна из лучших лиг в мире. Любой тренер хочет участвовать в Премьер-лиге.
Посмотрим, что произойдёт в будущем. Существует не только АПЛ, есть и другие чемпионаты и клубы, в которых было бы увлекательно поработать и которые могут предоставить иной вызов.
Сейчас странное время после пяти лет в «Тоттенхэме», но в то же время чувствую себя очень расслабленным и радостным. Нужно просто двигаться дальше», — цитирует Почеттино Sky Sports.
Маурисио возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Ранее 47-летний аргентинский специалист работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».
- 21 декабря 2019
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