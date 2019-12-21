«Барселона» — «Алавес»: составы команд на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Алавеса» на матч 18-го тура испанской Примеры. Встреча состоится сегодня, 21 декабря, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Аленья, Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Гризманн.



«Алавес»: Флорес, Р. Санчес, Масуэлос, Эли, Падилья, М. Санчес, Риера, Вакасо, Х. Хименес, Л. Мартинес, Парреу.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Его ассистентами будут Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный рефери — Фернандо Буэно Прието.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 36 очков. «Алавес» (19) занимает 14-е место.