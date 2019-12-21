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«Эвертон» и «Арсенал» не выявили победителя. Анчелотти и Артета смотрели матч с трибун

«Эвертон» и «Арсенал» не выявили победителя. Анчелотти и Артета смотрели матч с трибун
Футбол / Англия 0

В 18-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Матч состоялся на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершился со счётом 0:0.

За игрой с трибун наблюдали новые главные тренеры команд – Карло Анчелотти и Микель Артета. Итальянец был назначен в «Эвертон» сегодня, 21 декабря, а о приходе испанца «Арсенал» объявил накануне, 20 декабря. «Ирисками» с бровки руководил Данкан Фергюсон, «канонирами» – Фредрик Юнгберг.

«Эвертон», набрав 19 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в 4 очках от зоны вылета. В свою очередь «Арсенал» (23) располагается на девятой строчке.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
21 декабря 2019, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон
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