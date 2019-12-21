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У Блинда диагностирован миокардит

У Блинда диагностирован миокардит
Футбол / Прочие турниры 0

У защитника амстердамского «Аякса» Дейли Блинда диагностировали миокардит, сообщается на официальном сайте нидерландской команды.

Блинд прошёл медицинский осмотр в связи с головокружением, которое беспокоило защитника во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1). Из-за этого было решено установить Блинду под кожу специальный аппарат, который и выявил нарушения в работе сердца.

Сообщается, что Блинд не начнёт январские тренировочные сборы вместе с «Аяксом». Вместо этого голландский защитник будет проходить курс восстановления в Амстердаме.

Блинд выступает в составе «Аякса» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах амстердамской команды в чемпионате Нидерландов и сделал одну результативную передачу.

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