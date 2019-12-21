У Блинда диагностирован миокардит

У защитника амстердамского «Аякса» Дейли Блинда диагностировали миокардит, сообщается на официальном сайте нидерландской команды.



Блинд прошёл медицинский осмотр в связи с головокружением, которое беспокоило защитника во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1). Из-за этого было решено установить Блинду под кожу специальный аппарат, который и выявил нарушения в работе сердца.



Сообщается, что Блинд не начнёт январские тренировочные сборы вместе с «Аяксом». Вместо этого голландский защитник будет проходить курс восстановления в Амстердаме.



Блинд выступает в составе «Аякса» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах амстердамской команды в чемпионате Нидерландов и сделал одну результативную передачу.