Зидан: система VAR приносит пользу футболу, но может допускать ошибки, как и все в жизни

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR) в преддверии матча чемпионата Испании с «Атлетиком».



«Система VAR важна для футбола. Эта технология приносит пользу футболу, но, как и всё в этой жизни, может допускать ошибки. Конечно, систему можно улучшить, все хотят этого. Думаю, скоро это будет сделано. Я завершил профессиональную карьеру в 34 года, и в последний день в мадридском „Реале“ я всё ещё продолжал прогрессировать. Мы должны поддерживать VAR», — приводит слова Зидана AS.

Матч 18-го тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетик» состоится завтра, 22 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.