«Манчестер Сити» — «Лестер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 декабря в 20:30

Сегодня, 21 декабря, состоится матч «Манчестер Сити» – «Лестер Сити». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Его ассистентами будут Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



После 17 туров «Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» располагается строчкой выше, опережая «горожан» на 4 очка. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (49).



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20. Расписание матчей АПЛ. Статистика игроков.

«Манчестер Сити» — «Лестер», Прогноз: Варди и Мэддисон забьют после перерыва В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Лестер» лидирует по голам во вторых таймах.