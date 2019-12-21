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«Манчестер Сити» — «Лестер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 декабря в 20:30

«Манчестер Сити» — «Лестер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 декабря в 20:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 21 декабря, состоится матч «Манчестер Сити» – «Лестер Сити». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Его ассистентами будут Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

После 17 туров «Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» располагается строчкой выше, опережая «горожан» на 4 очка. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (49).

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