«Манчестер Сити» — «Лестер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 декабря в 20:30
Сегодня, 21 декабря, состоится матч «Манчестер Сити» – «Лестер Сити». Встреча 18-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Его ассистентами будут Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
После 17 туров «Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» располагается строчкой выше, опережая «горожан» на 4 очка. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (49).
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В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Лестер» лидирует по голам во вторых таймах.
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