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Блинд: на данный момент чувствую себя хорошо, постараюсь вернуться как можно скорее

Блинд: на данный момент чувствую себя хорошо, постараюсь вернуться как можно скорее
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник амстердамского «Аякса» Дейли Блинд поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как ему диагностировали миокардит.

«Всем привет! В первую очередь, хотел бы поблагодарить вас за все сообщения, которые вы мне прислали. Я действительно ценю вашу поддержку, она мне помогает. Вы очень добры. Во-вторых, я продолжаю находится под наблюдением специалистов. Самое важное, что на данный момент я чувствую себя хорошо. Постараюсь вернуться к работе как можно скорее. Ещё раз спасибо за всё. Скоро увидимся», — сказал Блинд в видеообращении, опубликованном на странице в «Твиттере».

Блинд выступает в составе «Аякса» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах амстердамской команды в чемпионате Нидерландов и сделал одну результативную передачу.

У Блинда диагностирован миокардит
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