Юнгберг: «Арсенал» не может полагаться лишь на своё имя — игроки должны бороться

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал результат матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:0).



«Я был крайне счастлив. Сегодня на поле вышла молодая команда, потому что я хотел дать им шанс проявить себя и зарядить команду своей энергией. Мы доминировали на поле, и вы могли видеть, как устал „Эвертон“. Думаю, мы могли бы выиграть матч, если бы реализовали свои моменты. Но мне нравится командный дух, который проявился у „Арсенала“. Я хотел видеть игроков, которые будут бежать и бороться за команду. Мы не можем полагаться лишь на своё имя — нужно бороться.



Артета? В клубе мне сообщили, что хотят продолжать работать со мной. Завтра я проведу встречу с Микелем. Надеюсь, всё пройдёт успешно», — приводит слова Юнгберга BBC.

«Эвертон» и «Арсенал» не выявили победителя. Анчелотти и Артета смотрели матч с трибун