Юнгберг: «Арсенал» не может полагаться лишь на своё имя — игроки должны бороться

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал результат матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:0).
«Я был крайне счастлив. Сегодня на поле вышла молодая команда, потому что я хотел дать им шанс проявить себя и зарядить команду своей энергией. Мы доминировали на поле, и вы могли видеть, как устал „Эвертон“. Думаю, мы могли бы выиграть матч, если бы реализовали свои моменты. Но мне нравится командный дух, который проявился у „Арсенала“. Я хотел видеть игроков, которые будут бежать и бороться за команду. Мы не можем полагаться лишь на своё имя — нужно бороться.
Артета? В клубе мне сообщили, что хотят продолжать работать со мной. Завтра я проведу встречу с Микелем. Надеюсь, всё пройдёт успешно», — приводит слова Юнгберга BBC.
- 21 декабря 2019
-
19:23
-
19:10
-
19:04
-
18:46
-
18:25
-
18:20
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:37
-
17:23
-
17:14
-
16:56
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:22
-
16:03
-
16:02
-
15:33
-
15:12
-
14:59
-
14:39
-
14:29
-
14:28
-
14:21
-
14:17
-
13:59
-
13:49
-
13:27
-
13:27
-
13:17
-
12:50
-
12:46
-
12:32