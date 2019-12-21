Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», может продолжить карьеру в Аргентине.
Как сообщает TNT Sports, в услугах 35-летнего футболиста заинтересован «Эстудиантес», в составе которого в настоящее время играет экс-партнёр Андреса по каталонской команде Хавьер Маскерано. Контракт Иньесты с «Виссел Кобе» истекает в декабре следующего года, и в ближайшие месяцы руководство аргентинского клуба рассчитывает вести с хавбеком переговоры относительно возможного перехода.
Иньеста перебрался в Японию в прошлом году, а до этого на протяжении всей карьеры, стартовавшей в 2002 году, защищал цвета «Барселоны». С сине-гранатовыми он завоевал 32 трофея. Также с 2006 по 2018 год Андрес вызывался в сборную Испании, с которой дважды выиграл чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.
- 21 декабря 2019
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