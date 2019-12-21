Кэрролл признался, что мечтал провалить медосмотр в «Ливерпуле»

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энди Кэрролл признался, что хотел провалить медосмотр в «Ливерпуле» в 2011 году.



«Тогда я был травмирован и думал: „Господи, пожалуйста, пускай я не пройду медосмотр“. В ту минуту, когда я сел в самолёт, я захотел вернуться обратно. Я знал, что это должно было случиться. Мне нужно было снова выйти на это поле и сыграть за „Ньюкасл“. Я помню, как покидал тренировочную базу „Ньюкасла“ в машине Кевина Нолана, потому что на улице было много людей. Я думал, что не могу так уйти. Я только купил дом и кошку. А потом мне сказали, что я перехожу, и это был конец. Всю дорогу я думал: „Что происходит? Что я делаю?“



Конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что это сформировало меня как игрока и как человека. Я должен был покинуть город, чтобы повзрослеть. Если бы это произошло снова, я бы поступил точно так же», — приводит слова Кэрролла Daily Mail.

Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»