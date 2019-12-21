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«РБ Лейпциг» сохранил лидерство в Бундеслиге, совершив камбэк в матче с «Аугсбургом»

«РБ Лейпциг» сохранил лидерство в Бундеслиге, совершив камбэк в матче с «Аугсбургом»
Футбол / Германия 0

В 17-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург». Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 3:1.

Первый гол был забит на 8-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Флориан Нидерлехнер. В середине второго тайма, на 68-й минуте, хозяева восстановили равенство усилиями полузащитника Конрада Лаймера. На 79-й минуте форвард Патрик Шик вывел «Лейпциг» вперёд. Итоговый счёт матча на 89-й минуте установил нападающий хозяев Юссуф Поульсен.

«РБ Лейпциг», набрав 37 очков, продолжает лидировать в Бундеслиге. «Аугсбург» (23) — на 10-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/20.

Германия - Бундеслига. 17-й тур
21 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Нидерлехнер – 8'   1:1 Лаймер – 68'   2:1 Шик – 79'   3:1 Поульсен – 89'

Результаты параллельных матчей 17-го тура:

«Майнц» – «Байер» – 0:1
«Шальке-04» – «Фрайбург» – 2:2
«Кёльн» – «Вердер» – 1:0

Германия - Бундеслига. 17-й тур
21 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Аларио – 90+3'
Удаления: нет / Венделл – 71'
Германия - Бундеслига. 17-й тур
21 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
2 : 2
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Сердар – 26'   1:1 Петерсен – 54' (пен)   1:2 Грифо – 67' (пен)   2:2 Кутуджу – 80'
Германия - Бундеслига. 17-й тур
21 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Кордоба – 39'
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