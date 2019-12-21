«РБ Лейпциг» сохранил лидерство в Бундеслиге, совершив камбэк в матче с «Аугсбургом»

В 17-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург». Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 3:1.



Первый гол был забит на 8-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Флориан Нидерлехнер. В середине второго тайма, на 68-й минуте, хозяева восстановили равенство усилиями полузащитника Конрада Лаймера. На 79-й минуте форвард Патрик Шик вывел «Лейпциг» вперёд. Итоговый счёт матча на 89-й минуте установил нападающий хозяев Юссуф Поульсен.



«РБ Лейпциг», набрав 37 очков, продолжает лидировать в Бундеслиге. «Аугсбург» (23) — на 10-м месте.



Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/20.

Результаты параллельных матчей 17-го тура:



«Майнц» – «Байер» – 0:1

«Шальке-04» – «Фрайбург» – 2:2

«Кёльн» – «Вердер» – 1:0