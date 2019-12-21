«Манчестер Сити» — «Лестер»: составы команд на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Де Брёйне, Гюндоган, Б. Силва, Марез, Жезус, Стерлинг.



«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сёюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Перес, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Варди.



После 17 туров «Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» располагается строчкой выше, опережая «горожан» на 4 очка. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (49).