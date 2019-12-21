10-й и 11-й голы Ингса в чемпионате — в обзоре матча «Вилла» — «Саутгемптон»

«Саутгемптон» в гостях обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:1 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол, на 21-й минуте, забил нападающий гостей Дэнни Ингс. Он добил мяч в пустые ворота после того, как вратарь отразил удар его партнёра.
Спустя 10 минут защитник Джек Стивенс удвоил преимущество «Саутгемптона», замкнув подачу с углового полузащитника Джеймса Уорд-Прауса.
Во втором тайме, на 51-й минуте, Ингс оформил дубль, точно пробив с острого угла после ошибки защитника соперника.
Окончательный счёт встречи установил полузащитник хозяев Джек Грилиш на 75-й минуте. Он поймал отскок за пределами штрафной и красивым ударом по уходящей от вратаря траектории поразил дальний угол.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Астон Вилла», набрав 15 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 18-е место, а «Саутгемптон» с 18 очками — 17-е.
- 21 декабря 2019
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