Месси в девятый раз достиг отметки в 50 голов за год

Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси отметился голом в матче 18-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который прошёл сегодня, 21 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился победой сине-гранатовых со счётом 4:1.



Показатель забитых мячей у 32-летнего аргентинца в нынешнем году достиг уже 50. Лео покорилась эта отметка в шестой раз подряд и в девятый раз — за 10 лет. Ранее форвард забивал не менее 50 голов в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры — с 2003 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в которых записал на свой счёт 13 голов (2 — с пенальти) и 6 результативных передач.

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