«Манчестер Сити» сравнял счёт после гола Мареза «свояком» от защитника. Видео

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» хозяева на 22-й минуте сравняли счёт — 1:1. Гол забил нападающий Рияд Марез. Он пробил с линии штрафной, а мяч, попав в защитника соперника, изменил направление движения и влетел в сетку мимо дезориентированного вратаря.

Видео доступно на «Чемпионате».



18-й тур АПЛ стартовал сегодня, 21 декабря, матчем «Эвертон» — «Арсенал», который завершился вничью со счётом 0:0.



«Борнмут» дома уступил «Бёрнли» — 0:1, «Астон Вилла» на своём поле проиграла «Саутгемптону» (1:3), «Брайтон энд Хоув Альбион» дома потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1, «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле обыграл «Кристал Пэлас» — 1:0, «Норвич Сити» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2).



Завтра, 22 декабря, встретятся «Уотфорд» с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» с «Челси».



Дата проведения матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» будет определена позднее.