Клинсман хочет видеть в «Герте» полузащитника «Тоттенхэма»

Новый главный тренер белинской «Герты» Юрген Клинсман продолжает поиски усиления для своей команды.



Как сообщает The Telegraph, немецкий специалист хочет видеть в коллективе полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Виктора Ваньяму. При этом не уточняется, когда клуб будет пытаться осуществить трансфер — зимой или летом.



Ранее сообщалось, что перейти в «Герту» может хавбек «Арсенала» Гранит Джака.



Ваньяма защищает цвета «Тоттенхэма» с 2016 года, а ранее выступал за «Беерсхот», «Селтик» и «Саутгемптон». В нынешнем сезоне 28-летний кениец принял участие лишь в двух матчах английской Премьер-лиги, в которых результативными действиями не отметился и получил одну жёлтую карточку.



«Герта» после 16 туров с 18 очками в активе занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

СМИ: Джака сообщил партнёрам по «Арсеналу» о намерении перейти в «Герту»