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Клинсман хочет видеть в «Герте» полузащитника «Тоттенхэма»

Клинсман хочет видеть в «Герте» полузащитника «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

Новый главный тренер белинской «Герты» Юрген Клинсман продолжает поиски усиления для своей команды.

Как сообщает The Telegraph, немецкий специалист хочет видеть в коллективе полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Виктора Ваньяму. При этом не уточняется, когда клуб будет пытаться осуществить трансфер — зимой или летом.

Ранее сообщалось, что перейти в «Герту» может хавбек «Арсенала» Гранит Джака.

Ваньяма защищает цвета «Тоттенхэма» с 2016 года, а ранее выступал за «Беерсхот», «Селтик» и «Саутгемптон». В нынешнем сезоне 28-летний кениец принял участие лишь в двух матчах английской Премьер-лиги, в которых результативными действиями не отметился и получил одну жёлтую карточку.

«Герта» после 16 туров с 18 очками в активе занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

СМИ: Джака сообщил партнёрам по «Арсеналу» о намерении перейти в «Герту»
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