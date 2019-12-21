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Эмери: у Озила нет качеств для агрессивного прессинга

Эмери: у Озила нет качеств для агрессивного прессинга
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о полузащитнике лондонской команды Месуте Озиле.

«Мы много разговаривали с Месутом Озилом. Он очень важный игрок для «Арсенала». Бывают игры, в которых можно увидеть блеск в глазах Месута. Но мне нужно было подбирать игроков, чтобы он чувствовал себя комфортно. Команда должна чувствовать себя уверенно. Озил важен для команды, но ему нужно искать способ работать с другими футболистами. У Месута есть талант, который позволяет ему раскрывать других игроков, но у него нет качеств для агрессивного прессинга», — приводит слова Эмери BBC.

Месут выступает за лондонский «Арсенал» с 2013 года. Контракт хавбека с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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