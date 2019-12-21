«Манчестер Сити» вышел вперёд в матче с «Лестером» после удара Гюндогана. Видео

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» хозяева на 43-й минуте вышли вперёд, сделав счёт 2:1. Отличился полузащитник Илкай Гюндоган с пенальти.
Видео доступно на «Чемпионате».
Пенальти был назначен за фол на нападающем Рахиме Стерлинге.
18-й тур АПЛ стартовал сегодня, 21 декабря, матчем «Эвертон» — «Арсенал», который завершился вничью со счётом 0:0.
«Борнмут» дома уступил «Бёрнли» — 0:1, «Астон Вилла» на своём поле проиграла «Саутгемптону» (1:3), «Брайтон энд Хоув Альбион» дома потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1, «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле обыграл «Кристал Пэлас» — 1:0, «Норвич Сити» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2).
Завтра, 22 декабря, встретятся «Уотфорд» с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» с «Челси».
Дата проведения матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» будет определена позднее.
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