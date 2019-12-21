Победный гол мощным ударом с лёта — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»
«Ньюкасл Юнайтед» на своём поле выиграл у «Кристал Пэлас» со счётом 1:0 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
Победный гол забил на 81-й минуте полузащитник хозяев Мигель Альмирон. После верховой подачи с правого фланга и неудачной игры головой защитника соперника Альмирон, положив корпус, мощно пробил с лёта. Вратарь хотя и дотянулся до мяча, но не смог помешать ему влететь в ворота.
Автор гола бурно отпраздновал его, сорвав с себя футболку и обнявшись с болельщиком на трибунах. За это он получил от судьи жёлтую карточку.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Ньюкасл Юнайтед», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 9-е место, а «Кристал Пэлас» с 23 очками — 12-е.
- 21 декабря 2019
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