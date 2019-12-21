«Монако» — «Лилль»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей пройдёт матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» примет «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Монако» — «Лилль» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Микаэлем Лесажем, в роли его ассистентов выступят Сириль Гренгор и Хюсейин Оджак. Резервный рефери — Гаэль Ангула.
После 17 туров «Монако», набрав 25 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» (31) располагается на третьей строчке.
- 21 декабря 2019
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:48
-
20:44
-
20:44
-
20:28
-
20:20
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:53
-
19:36
-
19:25
-
19:23
-
19:10
-
19:04
-
18:46
-
18:25
-
18:20
-
18:01