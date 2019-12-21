«Монако» — «Лилль»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей пройдёт матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» примет «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Монако» — «Лилль» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Микаэлем Лесажем, в роли его ассистентов выступят Сириль Гренгор и Хюсейин Оджак. Резервный рефери — Гаэль Ангула.



После 17 туров «Монако», набрав 25 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» (31) располагается на третьей строчке.

Жардима снова могут уволить из «Монако». Тренера спасёт только победа Вице-президент клуба Олег Петров недоволен результатами и отношением португальца к молодым игрокам.