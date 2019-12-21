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«Динамо» продлило контракт с 18-летним защитником Звонковым

«Динамо» продлило контракт с 18-летним защитником Звонковым
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с 18-летним защитником Робинзоном Звонковым. Срок действия нового соглашения не сообщается.

«Очень рад новому соглашению с клубом. Благодарен руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Буду стараться его оправдать и расти как футболист с каждым днём, что, возможно, позволит заиграть в основном составе «Динамо». Я понимаю, что у меня необычное имя. Давно привык, что многие обращают на это внимание, особых шуток в команде нет. Вы знаете, имя мне даже помогает: оно запоминается, ты всегда на слуху, обращает на себя внимание. Очень надеюсь, что так будет и в будущем», — отметил Звонков.

В сезоне-2019/20 Звонков принял участие в 9 матчах за молодёжную команду «Динамо» и отметился одной результативной передачей.

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