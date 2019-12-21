Головин — в составе «Монако» на матч с «Лиллем»

«Монако» огласил стартовый состав на матч 19-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем», который состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



В основе монегасков на поле в этой встрече выйдет российский полузащитник Александр Головин. Таким образом, он проведёт уже 16-й матч в нынешнем розыгрыше первенства.



Полностью состав «Монако» выглядит следующим образом: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Жемерсон, Рубен Агилар, Камил Глик, Жил Диаш, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер, Бальде Кейта.



После 17 туров «Монако», набрав 25 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» (31) располагается на третьей строчке.



Жардима снова могут уволить из «Монако». Тренера спасёт только победа Вице-президент клуба Олег Петров недоволен результатами и отношением португальца к молодым игрокам.