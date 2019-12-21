Головин — в составе «Монако» на матч с «Лиллем»

«Монако» огласил стартовый состав на матч 19-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем», который состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
В основе монегасков на поле в этой встрече выйдет российский полузащитник Александр Головин. Таким образом, он проведёт уже 16-й матч в нынешнем розыгрыше первенства.
Полностью состав «Монако» выглядит следующим образом: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Жемерсон, Рубен Агилар, Камил Глик, Жил Диаш, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер, Бальде Кейта.
После 17 туров «Монако», набрав 25 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» (31) располагается на третьей строчке.
- 21 декабря 2019
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