«Вильярреал» победил «Хетафе» в матче Примеры
В 18-м туре испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Хетафе». Матч состоялся на стадионе «Керамика» в Вильярреале и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол во встрече был забит в начале второго тайма, на 52-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Мойсес Гомес. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве, после того как вторую жёлтую карточку за две минуты получил защитник Матиас Оливера.
«Вильярреал», набрав 25 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры и сократил отставание от зоны еврокубков до трёх очков. В свою очередь «Хетафе» (30) остался на четвёртой строчке, но может по итогам тура опуститься ниже.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/20. Расписание матчей Примеры.
- 21 декабря 2019
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