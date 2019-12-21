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«Вильярреал» победил «Хетафе» в матче Примеры

«Вильярреал» победил «Хетафе» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В 18-м туре испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Хетафе». Матч состоялся на стадионе «Керамика» в Вильярреале и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол во встрече был забит в начале второго тайма, на 52-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Мойсес Гомес. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве, после того как вторую жёлтую карточку за две минуты получил защитник Матиас Оливера.

«Вильярреал», набрав 25 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры и сократил отставание от зоны еврокубков до трёх очков. В свою очередь «Хетафе» (30) остался на четвёртой строчке, но может по итогам тура опуститься ниже.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/20. Расписание матчей Примеры.

Испания - Примера. 18-й тур
21 декабря 2019, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Гомес – 52'
Удаления: нет / Оливера – 61'
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