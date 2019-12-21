АЕК потерял первые очки при Каррере
В матче 16-го тура греческой Суперлиги «Ламия» принимала афинский АЕК. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, столичная команда впервые потеряла очки после назначения на пост главного тренера бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, о назначении было объявлено 8 декабря. Ранее под его руководством АЕК победил «Ксанти» (1:0) и «Астерас» (2:1).
АЕК, набрав 28 очков, занимает третье место в турнирной таблице греческого национального первенства и уступает только «Олимпиакосу» и ПАОКу, в активе которых по 37 очков. «Ламия» в свою очередь с 19 очками на счету располагается на девятой строчке.
Турнирная таблица чемпионата Греции сезона-2019/20. Расписание матчей первенства. Статистика игроков.
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