Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

АЕК потерял первые очки при Каррере

АЕК потерял первые очки при Каррере
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 16-го тура греческой Суперлиги «Ламия» принимала афинский АЕК. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, столичная команда впервые потеряла очки после назначения на пост главного тренера бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, о назначении было объявлено 8 декабря. Ранее под его руководством АЕК победил «Ксанти» (1:0) и «Астерас» (2:1).

АЕК, набрав 28 очков, занимает третье место в турнирной таблице греческого национального первенства и уступает только «Олимпиакосу» и ПАОКу, в активе которых по 37 очков. «Ламия» в свою очередь с 19 очками на счету располагается на девятой строчке.

Турнирная таблица чемпионата Греции сезона-2019/20. Расписание матчей первенства. Статистика игроков.

Греция - Суперлига. Суперлига. 16-й тур
21 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Ламия
Ламия
Окончен
0 : 0
АЕК Афины
Афины
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019