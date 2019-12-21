«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира — 2019

В Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл» состоялся финальный матч клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Фламенго». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу представителей европейского континента.



В основное время встречи командам забить не удалось. Отличиться красным удалось лишь на 99-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберто Фирмино, которому ассистировал форвард Садио Мане.



«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.



В полуфинале турнира «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» из Мексики (2:1), «Фламенго» победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии (3:1).