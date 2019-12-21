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«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира — 2019

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира — 2019
Футбол / Прочие турниры 0

В Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл» состоялся финальный матч клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Фламенго». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу представителей европейского континента.

В основное время встречи командам забить не удалось. Отличиться красным удалось лишь на 99-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберто Фирмино, которому ассистировал форвард Садио Мане.

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.

В полуфинале турнира «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» из Мексики (2:1), «Фламенго» победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии (3:1).

Клубный чемпионат мира. Финал
21 декабря 2019, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
ДВ
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Фирмино – 99'
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